В Пензе пройдет молодежный турнир имени хоккеиста Андронова

23.08.2022 | 10:05

В Пензе пройдет молодежный турнир по хоккею. Розыгрыш Кубка Андронова проведут с 24 по 26 августа.

Участниками соревнований станут пензенский «Дизелист» (НМХЛ), кирово-чепецкая «Олимпия» (НМХЛ), нижегородская «Чайка» (МХЛ) и бобровская «ЭкоНива-Бобров» (НМХЛ).

«За три дня команды проведут шесть игр, в которых выявят сильнейшую команду, лучшего нападающего, защитника и вратаря», - уточнили в пресс-службе ХК «Дизель».

Сергей Андронов, в честь которого названы соревнования, - уроженец Пензы, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер 2022-го.

Первый и пока единственный розыгрыш Кубка Андронова прошел в 2019 году. Помимо пензенцев, на лед выходили команды Ярославля, Череповца и академии Бориса Михайлова.

В 2020 году соревнования не состоялись из-за недостаточного количества участников. В 2021-м речь о проведении турнира даже не вели.