Баскетболистки «Юности» готовятся к новому сезону

19.08.2022 | 20:41

Дмитрий Нестеровский вновь занял пост главного тренера баскетбольного клуба «Юность». Наставник уже приступил к подготовке команды к предстоящему сезону.

«Повышаем кондиции, работаем над техникой, устанавливаем тактические взаимодействия с учетом того, что у нас появились новые игроки. Будем работать над агрессивной защитой, пока есть время. 24 сентября будет первый этап Кубка Берлина», - сообщил главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

Это новый трофей, за который поборется пензенский клуб. Что касается чемпионата страны, то «Юность» будет выступать теперь не в Суперлиге, а в Высшей. Данное обстоятельство не означает падение баскетболисток дивизионом ниже. Никаких структурных изменений нет, говорит директор команды, подобная практика в российском чемпионате уже существовала.

«Можно сказать, мы вернулись к старому. Суперлига не будет дробиться на первую и вторую, а будут три полноценные: Премьер-лига, Суперлига и Высшая лига. По большому счету, это сделано для того, чтобы присваивать звания игрокам команд, которые занимают призовые места», - пояснила Ольга Сизякова.

Состав практически полностью укомплектован, но если потребуется, то руководитель клуба и помощник главного тренера тоже выйдет на площадку, чтобы помочь девушкам. В межсезонье четыре игрока покинули пензенскую команду, столько же влилось в стан красно-белых.

Дарья Гариб раньше выступала за новосибирское «Динамо».

«Все нравится, все устраивает, девчонки хорошие, коллектив, тренерский состав. В общем, все круто», - отметила игрок БК «Юность».

У «Юности» есть чуть больше месяца, чтобы подготовится к первому ответственному матчу нового сезона.