Тренер «Дизеля» поблагодарил команду КХЛ за урок

17.08.2022 | 08:42

«Дизель» во второй раз уступил «Торпедо». Встреча состоялась в Нижнем Новгороде во вторник, 16 августа.

«Первый период «Дизель» провел в атакующем стиле. Однако открытие счета снова произошло с хозяйской стороны - Ю Сато, воспользовавшись большинством, забросил первую шайбу. Ответ «Торпедо» получили на 10-й минуте», - пояснили в пресс-службе пензенского клуба.

Отставание ликвидировал Даниил Лапин, первый период завершился со счетом 1:1. Во второй 20-минутке хозяева вышли вперед, а в третьей упрочили преимущество - 3:1.

«Решение завершить матч вшестером со стороны пензенской команды привело к голу в пустые ворота. Таким образом, итоговый счет второй встречи стал 4:1 в пользу хозяев», - резюмировали в «Дизеле».

Несмотря на поражения, главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев положительно оценил результат выезда в Нижний Новгород.

«Поиграли в новый хоккей, на новом уровне, на новой скорости. Те, кто хочет попробовать свои силы в КХЛ, посмотрели на стиль игры, поняли, к чему нужно стремиться. Спасибо «Торпедо» за урок: указали на наши слабые места. Спасибо за возможность сыграть с профессионалами - для молодежи это важно. Сейчас концентрируемся на играх с «Металлургом», проводим работу над ошибками, двигаемся дальше», - подчеркнул Медведев.