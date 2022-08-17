Спорт

Тренер «Дизеля» поблагодарил команду КХЛ за урок

Печать
Telegram

«Дизель» во второй раз уступил «Торпедо». Встреча состоялась в Нижнем Новгороде во вторник, 16 августа.

«Первый период «Дизель» провел в атакующем стиле. Однако открытие счета снова произошло с хозяйской стороны - Ю Сато, воспользовавшись большинством, забросил первую шайбу. Ответ «Торпедо» получили на 10-й минуте», - пояснили в пресс-службе пензенского клуба.

Отставание ликвидировал Даниил Лапин, первый период завершился со счетом 1:1. Во второй 20-минутке хозяева вышли вперед, а в третьей упрочили преимущество - 3:1.

«Решение завершить матч вшестером со стороны пензенской команды привело к голу в пустые ворота. Таким образом, итоговый счет второй встречи стал 4:1 в пользу хозяев», - резюмировали в «Дизеле».

Несмотря на поражения, главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев положительно оценил результат выезда в Нижний Новгород.

«Поиграли в новый хоккей, на новом уровне, на новой скорости. Те, кто хочет попробовать свои силы в КХЛ, посмотрели на стиль игры, поняли, к чему нужно стремиться. Спасибо «Торпедо» за урок: указали на наши слабые места. Спасибо за возможность сыграть с профессионалами - для молодежи это важно. Сейчас концентрируемся на играх с «Металлургом», проводим работу над ошибками, двигаемся дальше», - подчеркнул Медведев.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото hcdizel.ru
0
0
0
 
Гость||

Тренер «Дизеля» поблагодарил команду КХЛ за урок

....................................................

Больше на поджопник похоже...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте