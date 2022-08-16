Пензенский «Дизель» уступил нижегородскому «Торпедо»

16.08.2022 | 08:27

«Дизель» проводит предсезонные игры, готовясь к очередному чемпионату ВХЛ. 9 и 10 августа пензенцы встретили на своем льду красноярский «Сокол», а в начале текущей недели отправились в Нижний Новгород, чтобы сыграть против «Торпедо».

«Первая игра с ХК «Торпедо» в этом веке пришлась на 15 августа. До этого клубы встречались в чемпионатах РСФСР и СССР», - подчеркнули в пресс-службе «Дизеля».

Счет открыли хозяева, первую шайбу забросил Сергей Гончарук на 13-й минуте встречи. Вслед за ним легионер Агостино Кенни увеличил преимущество «Торпедо» - 2:0. Во втором периоде нижегородцы воспользовались большинством и забросили третью шайбу, а затем и четвертую.

В третьем периоде Лев Комиссаров, который присоединился к пензенской команде в рамках сотрудничества, забил первую шайбу за «Дизель». Второй гол пензенской команде принес Юрий Козловский.

«Однако менее чем через полминуты в сетку влетела завершающая шайба нижегородцев. Игорь Ларионов громко поставил точку в матче - 5:2», - резюмировали представители «Дизеля».

Повторная игра между «Торпедо» и «Дизелем» состоится в Нижнем Новгороде 16 августа.