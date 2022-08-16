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Спорт

Пензенский «Дизель» уступил нижегородскому «Торпедо»

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«Дизель» проводит предсезонные игры, готовясь к очередному чемпионату ВХЛ. 9 и 10 августа пензенцы встретили на своем льду красноярский «Сокол», а в начале текущей недели отправились в Нижний Новгород, чтобы сыграть против «Торпедо».

«Первая игра с ХК «Торпедо» в этом веке пришлась на 15 августа. До этого клубы встречались в чемпионатах РСФСР и СССР», - подчеркнули в пресс-службе «Дизеля».

Счет открыли хозяева, первую шайбу забросил Сергей Гончарук на 13-й минуте встречи. Вслед за ним легионер Агостино Кенни увеличил преимущество «Торпедо» - 2:0. Во втором периоде нижегородцы воспользовались большинством и забросили третью шайбу, а затем и четвертую.

В третьем периоде Лев Комиссаров, который присоединился к пензенской команде в рамках сотрудничества, забил первую шайбу за «Дизель». Второй гол пензенской команде принес Юрий Козловский.

«Однако менее чем через полминуты в сетку влетела завершающая шайба нижегородцев. Игорь Ларионов громко поставил точку в матче - 5:2», - резюмировали представители «Дизеля».

Повторная игра между «Торпедо» и «Дизелем» состоится в Нижнем Новгороде 16 августа.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Они случайно продули...

Гость||

Поздравляем команду с победой с отрицательным счетом!

Гость||

Опять криворукие лузеры продули.

Это так ожидаемо.

Хотя бухие голопузы всем довольны, был бы повод побухать

Имя: Гость
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