Спорт

Футболисты «Зенита» готовятся к новому сезону игр

Печать
Telegram

Футболисты пензенского «Зенита» настраиваются на новый сезон. Через несколько дней состоится первый матч тура среди команд второго дивизиона. Ребята выйдут на поле против «Космоса» из Долгопрудного.

«Будем ставить задачу как можно выше. Уже понимаем свои силы и надеемся, что мы все одной командой будем выполнять эту задачу», - рассказал директор футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Сергеев.

Со спортсменами встретились представители руководства города, чтобы вручить благодарности тренерам и игрокам за успехи в прошлом сезоне и дать напутственные слова перед следующим.

«Если фортуну поймали, то держите ее за хвост, чтобы она никуда не убегала. Пусть она идет с вами. Я желаю вам успеха, показать мощь своей команды, легкого бега; пусть голы, которые вы станете забивать, будут легкими», - отметил заместитель главы г. Пензы Юрий Зиновьев.

Игроки к сезону готовы. Они ждут всех любителей этого вида спорта 16 июля на трибунах стадиона «Зенит».

«Я всегда говорю: любите футбол, играйте в футбол и болейте только на футболе - и все будет хорошо», - подчеркнул пресс-атташе футбольного клуба «Зенит» Николай Шумилин.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте