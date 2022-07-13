Футболисты «Зенита» готовятся к новому сезону игр

13.07.2022 | 20:40

Футболисты пензенского «Зенита» настраиваются на новый сезон. Через несколько дней состоится первый матч тура среди команд второго дивизиона. Ребята выйдут на поле против «Космоса» из Долгопрудного.

«Будем ставить задачу как можно выше. Уже понимаем свои силы и надеемся, что мы все одной командой будем выполнять эту задачу», - рассказал директор футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Сергеев.

Со спортсменами встретились представители руководства города, чтобы вручить благодарности тренерам и игрокам за успехи в прошлом сезоне и дать напутственные слова перед следующим.

«Если фортуну поймали, то держите ее за хвост, чтобы она никуда не убегала. Пусть она идет с вами. Я желаю вам успеха, показать мощь своей команды, легкого бега; пусть голы, которые вы станете забивать, будут легкими», - отметил заместитель главы г. Пензы Юрий Зиновьев.

Игроки к сезону готовы. Они ждут всех любителей этого вида спорта 16 июля на трибунах стадиона «Зенит».

«Я всегда говорю: любите футбол, играйте в футбол и болейте только на футболе - и все будет хорошо», - подчеркнул пресс-атташе футбольного клуба «Зенит» Николай Шумилин.