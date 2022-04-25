«Юность» взяла серебро чемпионата российской Суперлиги 2

25.04.2022 | 18:54

Баскетболистки «Юности» завоевали серебряный комплект наград чемпионата российской Суперлиги 2. В финальной серии команда встретилась с дублем ростовского «Пересвета».

В гостях красно-белые уступили со счетом 61:69, так что во втором поединке, который проходил на родной площадке, у пензячек не было права на ошибку. Но дончанки показали себя с самой лучшей стороны. Они сразу захватили лидерство и к большому перерыву заработали солидное преимущество в 15 пунктов - 53:38.

Далее баскетболистки «Юности» на равных боролись с соперницами, но этого для победы было недостаточно. Южанки довели матч до нужного для себя результата - 92:75 и выиграли серию - 2:0. На церемонии награждения дублю «Пересвета-ЮФУ» был вручен чемпионский кубок, а сурские девушки получили серебряные награды.

Кроме командных были распределены и индивидуальные призы. В составе «Юности» по итогам сезона лучшей защитницей чемпионата стала Вера Фомичева, а сильнейшим форвардом - Ольга Сизякова.