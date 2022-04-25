«Юность» взяла серебро чемпионата российской Суперлиги 2

Баскетболистки «Юности» завоевали серебряный комплект наград чемпионата российской Суперлиги 2. В финальной серии команда встретилась с дублем ростовского «Пересвета».
В гостях красно-белые уступили со счетом 61:69, так что во втором поединке, который проходил на родной площадке, у пензячек не было права на ошибку. Но дончанки показали себя с самой лучшей стороны. Они сразу захватили лидерство и к большому перерыву заработали солидное преимущество в 15 пунктов - 53:38.
Далее баскетболистки «Юности» на равных боролись с соперницами, но этого для победы было недостаточно. Южанки довели матч до нужного для себя результата - 92:75 и выиграли серию - 2:0. На церемонии награждения дублю «Пересвета-ЮФУ» был вручен чемпионский кубок, а сурские девушки получили серебряные награды.
Кроме командных были распределены и индивидуальные призы. В составе «Юности» по итогам сезона лучшей защитницей чемпионата стала Вера Фомичева, а сильнейшим форвардом - Ольга Сизякова.
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Пока Путин не готов дать приказ подрывать дома в РФ. Но без масштабной провокации он не сможет решить вопрос мобилизации
Зачем россияне обстреливают свою территорию?
Сегодня россияне в очередной раз обстреляли свою деревню. И традиционно после страшных обстрелов нет убитых.
Но прежде чем мы попытаемся понять, зачем РФ это делает, надо понять один важный момент: Путин очень боится повторения истории с подрывом в Москве трех домов на Каширском шоссе перед второй чеченской войной. И боится не из-за смерти людей, а из-за того, что многие скажут, что это провокация самой ФСБ, как и на Каширке. Но еще больше людей спросит: где же наше расхваленное ФСБ. Именно поэтому РФ упражняется в примитивных провокациях на границе.
Зачем эти провокации?
1. Россияне хотят смотреть на войну в телевизоре, но совсем не хотят идти воевать. Сейчас российская пропаганда пытается накачать СМИ историями о том, что нужно идти воевать, и готовит к мобилизации. И именно поэтому делаются эти провокации.
2. В РФ один из ключевых вопросов, который существует, – это вопрос: "А зачем это нам?" И этот вопрос будет все громче возникать, чем больше будет ухудшаться жизнь в РФ. Поэтому это игра не только в сегодняшний день, но и на будущее. Псевдообстрелы своей территории нужны, чтобы держать в тонусе народ и завтра, и послезавтра.
А теперь давайте вернемся к Каширскому шоссе. Без масштабной провокации на своей территории РФ не сможет решить ни вопрос мобилизации, ни объяснить своему среднему классу ухудшение жизни уже сегодня.
Пока выглядит так, что Путин не готов дать приказ о подрывах своих домов. И пока это хорошая новость.
"Войска РФ получили задание собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских «Байракторов» и вертолетов. ФСБ и Минобороны РФ готовят масштабные провокации на этих территориях со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах.
Режим Путина объявит виновными в «терактах» украинские вооруженные силы, а на месте «терактов» найдут обломки украинской авиационной техники, якобы «сбитой» российской противовоздушной обороной.
Из отдельных населенных пунктов приграничных с Украиной областей РФ уже произведена организованная эвакуация", - журналист Дени