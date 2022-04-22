Баскетболистки «Юности» готовятся к решающему матчу

22.04.2022 | 19:47

Матч, который расставит все точки над «и». Уже в ближайшие дни определится чемпион России по баскетболу среди женских команд Второго дивизиона Суперлиги. За звание победителя будут сражаться и пензенские спортсменки. «Юность» на своей площадке принимает команду «Пересвет-ЮФУ-2».

«Довольны, что мы в финале, мы к этому шли весь сезон. Аппетит приходит во время еды, как говорят. Чем лучше медаль, тем мы будем больше довольны. Естественно, хочется золота», - призналась главный тренер БК «Юность» Ольга Матвеева.

Это ответный матч. В первой игре, которая состоялась в Ростове-на-Дону, девушки уступили хозяйкам площадки со счетом 61:69. «Пересвет-ЮФУ-2» - команда серьезная, в ее составе несколько баскетболисток из Премьер-лиги. Но «Юность» настроена решительно - только на победу.

«Очень хотим крутую поддержку, атмосферу, и нам будет очень не хватать болельщиков. Приходите нас поддержать, мы очень вас ждем», - отметила капитан БК «Юность» Олеся Калестру.

Завершающий этап проходит по схеме «2+1». Чемпионом становится тот, кто сможет одержать две победы. Первый матч «Юность» проиграла, поэтому ответную встречу девушкам необходимо выиграть.