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Спорт

Баскетболистки «Юности» готовятся к решающему матчу

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Матч, который расставит все точки над «и». Уже в ближайшие дни определится чемпион России по баскетболу среди женских команд Второго дивизиона Суперлиги. За звание победителя будут сражаться и пензенские спортсменки. «Юность» на своей площадке принимает команду «Пересвет-ЮФУ-2».

«Довольны, что мы в финале, мы к этому шли весь сезон. Аппетит приходит во время еды, как говорят. Чем лучше медаль, тем мы будем больше довольны. Естественно, хочется золота», - призналась главный тренер БК «Юность» Ольга Матвеева.

Это ответный матч. В первой игре, которая состоялась в Ростове-на-Дону, девушки уступили хозяйкам площадки со счетом 61:69. «Пересвет-ЮФУ-2» - команда серьезная, в ее составе несколько баскетболисток из Премьер-лиги. Но «Юность» настроена решительно - только на победу.

«Очень хотим крутую поддержку, атмосферу, и нам будет очень не хватать болельщиков. Приходите нас поддержать, мы очень вас ждем», - отметила капитан БК «Юность» Олеся Калестру.

Завершающий этап проходит по схеме «2+1». Чемпионом становится тот, кто сможет одержать две победы. Первый матч «Юность» проиграла, поэтому ответную встречу девушкам необходимо выиграть.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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