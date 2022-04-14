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Спорт

На спартакиаде в «Буртасах» встретились 13 команд гимнасток

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В «Буртасах» собрались участницы второго этапа XI спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Представительницы 13 команд, включая и пензенскую, выступают с индивидуальной программой и в групповых упражнениях.

Глядя на это, министр физической культуры и спорта пензенской области Евгения Бочкарева испытывает ностальгию.

«Даже сны снятся, как я тренирую до сих пор детей, вывожу их на площадку. Но жизнь идет, надо двигаться дальше», - рассказала Евгения Бочкарева.

Пензенских гимнасток тренируют уже другие специалисты. Но многие из девушек первые шаги в большой спорт делали именно под чутким руководством призера Олимпийских игр.

«Она мне привила любовь к гимнастике, я начала любить спорт, заниматься хорошо и постепенно попала в групповые упражнения, а сейчас выступаю здесь», - отметила участница спартакиады Анастасия Денисова.

Хозяйки ковра справились с пятью мячами и за свое выступление получили от судей без малого 30 баллов. Но это только начало состязаний, вся борьба еще впереди. Три лучшие по итогам соревнований команды будут представлять Приволжский федеральный округ на финальном этапе спартакиады.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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