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Спорт

Баскетболистки «Юности» прошли в финал российской Суперлиги

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Баскетбольный клуб «Юность» - в финале чемпионата российской Суперлиги. После двух матчей противостояния пензенской команды и «Надежды-2» из «Оренбурга» счет в серии был равным. Решающий поединок сурская дружина провела выше всяких похвал.

Уже в стартовой четверти хозяйки паркета заработали отрыв в 10 очков.

«Все у нас получилось, вчера чуть в концовочке подсдали, но, видимо, это на усталости и на нервах было, потому что всем очень хотелось выиграть. Сегодня сыграли в свою игру, мы ее нащупали, забили все, что можно было», - отметила главный тренер БК «Юность» Ольга Матвеева.

Ударной получилась третья четверть, в течение которой пензячки смяли оборону уралочек и забросили 30 очков. После такого рывка красно-белым оставалось довести матч до уверенной победы, что они и сделали. Итоговый счет - 85:57 в пользу «Юности».

«Заряжены были как никогда, огонь в глазах у всех игроков. Волнение присутствовало, но мы смогли побороть его. Выиграли достойно, и мы этому очень рады», - рассказала игрок БК «Юность» Мария Крыжановская.

В финальной серии, где борьба будет вестись также до двух побед, пензенские баскетболистки встретятся с «Пересветом-ЮФУ-2» из Ростовской области. Игры пройдут 16, 23 и, если понадобится, 24 апреля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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