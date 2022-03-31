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Спорт

Пензенский «Зенит» усилили новыми футболистами

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Последние приготовления перед первым матчем второй половины сезона: работники стадиона отмывают трибуны, натягивают сетку на ворота. Тем временем футболисты приступили к усиленным тренировкам. В воскресенье, 3 апреля, пензенский «Зенит» на родном поле будет принимать команду «Сатурн» из Раменского.

«Соперник на одно очко отстает от нас, мы на втором месте в этой подгруппе. Что касается стадиона - мы прошли сертификацию искусственного покрытия, были очень жесткие требования. Готовим стадион к первой игре, остались минимальные работы», - рассказал директор ФК «Зенит» Дмитрий Сергеев.

Состав сине-бело-зеленых в межсезонье претерпел незначительные изменения. Клуб покинул лучший бомбардир «Зенита» Даниил Коноплев. Теперь форвард выступает за московскую «Родину».

Усилили пензенскую команду игроки владимирского «Торпедо» и пермской «Звезды». Кроме того, домой вернулись двое воспитанников местной футбольной школы. Руслан Левкин некоторое время провел в Коломне, затем в Таганроге. Теперь молодой полузащитник вновь выходит на поле в цветах пензенского клуба.

«Я подумал: почему не помочь своей родной команде побеждать в каждом матче? Когда за спиной такой опыт, в двух командах, почему бы и нет. У меня никогда не было мысли закончить свое дело. Поставил цель - идти вверх, подниматься по карьерной лестнице, и по сей день занимаюсь, до сих пор нравится», - отметил игрок ФК «Зенит» Руслан Левкин.

Как в старые добрые времена, команду к победе поведет Владимир Радкевич. Он исполняет обязанности главного тренера «Зенита» Виктора Демидова, который находится на больничном.

Матч в рамках чемпионата ФНЛ-2 начнется в 14:00.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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