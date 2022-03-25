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Спорт

В Пензе стартовали соревнования по спортивному туризму на воде

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Дорожки собраны, вместо пловцов - каяки и катамараны. Так проходят первенство и чемпионат области по спортивному туризму на водных дистанциях.

«Количество участников на данных соревнованиях с каждым годом растет в геометрической прогрессии. На данный момент их чуть больше 200. Соревнования открытые, на них присутствуют спортсмены из других регионов - представители Самарской и Тамбовской области», - сообщил директор многофункционального туристско-спортивного центра им. Т. Т. Мартыненко Павел Зелепугин.

Участникам за минимально короткое время необходимо пройти 10 ворот определенной ширины, стараясь не коснуться их створок. В паре это сделать сложно, и очень важно выработать свою стратегию.

Даниил Вяткин из Тамбова на таких соревнованиях выступил впервые. Раньше были только состязания на открытой воде.

«Это все командная работа, это надо нарабатывать. Мы с товарищем уже несколько лет в команде, уже сработанные. По тактике тут в некоторых моментах необходимо просто заходить кормой, а не носом, чтобы это было более выгодно по времени. В принципе, самое главное - даже если коснешься ворот, чтобы зашли оба», - пояснил участник соревнований.

Смогла финишировать и пара на катамаране из Кузнецкого района.

«Было сложное препятствие, но мы прошли», - рассказал участник соревнований Степан Филосин.

Руководил процессом его напарник Арсений, у которого уже есть опыт выступления на таких состязаниях.

«Я говорил Степе поворачивать налево, направо, опускать весло, чтобы благополучно повернуться. На катамаранах всегда нужна слаженная работа», - подчеркнул он.

Эти соревнования стали отборочными на первенство Приволжского федерального округа. Оно пройдет в мае в Хвалынске Саратовской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

А мы раньше около плотины ТЭЦ соревновались...

Гость||

Я тоже сегодня маленько в ванне поплавал. У меня это было межрегиональное первенство по соревнованиям на воде. Пусть ко мне немедленно приедет 11-й канал и сымет про меня передачу за это!

Гость||

Пороги в унитазе преодолевали?

Имя: Гость
Комментарий:

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