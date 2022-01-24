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Спорт

Пензенские спортсмены лидируют в чемпионате по мини-футболу

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Подошел к завершению первый круг чемпионата II мини-футбольной лиги (Поволжье), промежуточным лидером стала команда «АМ-Спорт». Воспитанники СШ № 8 не потерпели ни одного поражения, и для того, чтобы сохранить за собой первую строчку, им нужно было обыграть дублеров сборной ПГУАС. «АМ-Спорт» более чем уверенно справился с задачей, победив 8:2.

А вот представителям клуба «Нижний Ломов» в матче с основной командой архитекторов пришлось потрудиться. После первого тайма они уступали, но затем сумели перевернуть ход событий - 7:4 в пользу дружины из районного центра.

И наконец команда ПГАУ в студенческом дерби не сумела взять верх над соперниками из госуниверситета. Политехники лишь на последней минуте смогли сравнять счет и добыть заветную ничью - 3:3.

После игр первого круга чемпионата «АМ-Спорт» набрал 13 очков и на три пункта опередил основных преследователей из Нижнего Ломова и аграрного университета.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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