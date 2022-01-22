Спорт

«Лагуна-УОР» готовится к встрече с принципиальным противником

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Всего несколько дней осталось до решающего матча. 25 января пензенская «Лагуна-УОР» примет на своем поле гостей из Нижегородской области. «Норманочка» - принципиальный соперник, поэтому игра обещает быть интересной. Сейчас девушки готовятся к встрече, проводя на поле каждый день по несколько часов.

«Судя по тренировочному процессу, в хорошем состоянии. Могу сказать, что очень доволен некоторыми игроками, как они работают на тренировке. Опять же, это будет Кубок, игра, накал, психологическое напряжение. Сейчас они раскрепощены, и хотелось бы, чтобы на игре были такими же и получили удовольствие от футбола», - сообщил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Максим Игнатьев.

Победитель будет играть в «Финале четырех» Кубка России по мини-футболу среди женских команд. На данный момент трофей принадлежит пензенской команде. В 2021 году «Лагуна-УОР» не оставила шансов соперникам, в нынешнем сезоне сдаваться тоже не собирается.

«Будет бой, будет очень интересная эмоциональная игра. Обеим командам сейчас нечего терять: впереди - выход в финальную часть Кубка России. Поэтому, я уверена, никто не пожалеет, кто придет за нас болеть. Матч будет - огонь! Когда сил уже нет, но мы слышим болельщиков, все отходит на второй план», - рассказала капитан команды «Лагуна-УОР» Ксения Олькова.

«Норманочка» очень широко себя освещает: и там они, и тут, и сюда они поехали. Мы на это не смотрим. Да, рады за них, но у нас своя цель, у нас свой клуб, задача - выиграть, пройти в финал», - отметил Максим Игнатьев.

Поддержать девушек можно будет во вторник, 25 января. Игра состоится в ФОК «Спутник» в 17:00.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

А для чего они нужны нищему региону?

Гость||

Кто такой лагуна уор, что за врач?

Имя: Гость
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