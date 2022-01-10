В Сердобске состоялся традиционный турнир по боксу «Дружина»

10.01.2022 | 20:37

На несколько дней центр сердобского физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» занял ринг. Традиционный турнир по боксу «Дружина» на призы охранных структур Москвы собрал более 160 спортсменов - от начинающих до опытных. Бойцы приехали из разных регионов: Мордовии, Ульяновской, Волгоградской и Саратовской областей.

«Хочу поздравить участников соревнований со столь знаменательным днем и выразить надежду, что этот ринг будет стартовой площадкой для них в выполнении высоких спортивных результатов», - рассказал исполнительный директор Федерации бокса Пензенской области Адельша Рахматулин.

У сердобской школы бокса богатая история, многие из воспитанников достигли определенных спортивных высот. Теперь открывают горизонт для тех, кто готов раунд за раундом держать удар.

Победителям и призерам состязаний в каждой возрастной группе от организаторов турнира вручили медали, кубки и подарки.