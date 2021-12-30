«Дизель» всухую проиграл в последнем матче года

30.12.2021 | 08:52

«Дизель» завершил год гостевым поражением от новокузнецкого «Металлурга». В среду, 29 декабря, пензенские хоккеисты уступили со счетом 0:5.

Шайбы в ворота «Дизеля» забили Максим Кицын (он оформил хет-трик), Руслан Ибатуллин и Валерий Поляков.

«Соперник оказался мастеровитей нас. Первые два периода мы сражались, держались, но свои моменты не реализовали, а соперник наказал нас два раза. В третьем сказалась тяжелая поездка – у нас просто не хватило сил, и они нас обыграли без вариантов», - объяснил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

Он поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и пожелал всем здоровья.

Следующую игру «Дизель» проведет 10 января. Команда примет на своем льду ХК «Ростов». Сейчас пензенцы занимают 23-ю строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата.