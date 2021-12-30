Спорт

«Дизель» всухую проиграл в последнем матче года

Печать

«Дизель» завершил год гостевым поражением от новокузнецкого «Металлурга». В среду, 29 декабря, пензенские хоккеисты уступили со счетом 0:5.

Шайбы в ворота «Дизеля» забили Максим Кицын (он оформил хет-трик), Руслан Ибатуллин и Валерий Поляков.

«Соперник оказался мастеровитей нас. Первые два периода мы сражались, держались, но свои моменты не реализовали, а соперник наказал нас два раза. В третьем сказалась тяжелая поездка – у нас просто не хватило сил, и они нас обыграли без вариантов», - объяснил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

Он поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и пожелал всем здоровья.

Следующую игру «Дизель» проведет 10 января. Команда примет на своем льду ХК «Ростов». Сейчас пензенцы занимают 23-ю строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

уступили со счетом 0:5.
penzainform.ru писал(a):
уступили со счетом 0:5.
Со скрипом раздвинули булки...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте