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Спорт

«Дизель» в напряженной борьбе уступил «Омским крыльям»

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Пензенский «Дизель» помог «Омским крыльям» прервать серию из пяти поражений. В понедельник, 27 декабря, сурские хоккеисты в гостях уступили со счетом 3:4.

«Выездной матч «Дизеля» с «Омскими крыльями» подарил болельщикам яркий, результативный хоккей. Первые две шайбы команды забросили с перерывом меньше чем в минуту», - рассказали в пресс-службе пензенского клуба.

Под конец первого периода гости вышли вперед. После перерыва «Омские крылья» сначала отыгрались, а затем и повели в счете, но пензенцы ответили на это еще одной шайбой - 3:3.

«Долгое время голов в игре не было, и казалось, что дело идет к овертайму. Но за две минуты до окончания основного времени «крылатые» получили шанс на буллит и вырвали победу со счетом 4:3», - уточнили в «Дизеле».

Главный тренер пензенского клуба Алексей Медведев отметил, что игра была равной, и поздравил соперника с победой.

«Мы безобразно отыграли концовку, куча удалений неоправданных - отсюда и результат, добавить нечего», - резюмировал он.

В среду, 29 декабря, пензенцы проведут последний матч в 2021 году. Им предстоит встретиться в Новокузнецке с «Металлургом».

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Гость||

Напрягать надо сфинктер

Гость||

Красиво написали новость

Гость||

На субботник их в полном составе на уборку города. Им нужно отрабатывать их позор.

Гость||

Пи, уточните, чушеносцы, СТАЛО ИЗВЕСТНО?

Имя: Гость
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