Спорт

В правительстве провели традиционный бал олимпийцев

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232 медали (среди них почти половина - золотые) в 2021 году завоевали пензенские спортсмены на соревнования- различного уровня - от Олимпийских игр до первенств России. Своими победами они прославили Сурский край далеко за его пределами.

«Я хочу сказать, что вы большие молодцы, и все те награды, которые вами получены, абсолютно заслуженны. Мне приятно сегодня здесь вместе с вами подвести итоги уходящего 2021 года», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Традиционный бал олимпийцев в этот раз впервые прошел в Круглом зале правительства. Здесь состоялось награждение лауреатов региональных номинаций в сфере физической культуры и спорта.

Олимпийский чемпион Денис Аблязин стал спортсменом года Пензенской области. Завоевавшая 11 золотых и 1 серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию среди атлетов с нарушением слуха Ольга Ключникова получила приз как спортсмен года в сфере адаптивного спорта. Она уже поставила перед собой главную задачу на будущую весну.

«Выиграть Сурдлимпиаду - единственная основная цель, которая будет в 2022 году. И хотелось бы себя показать достойно и получить звание лучшего спортсмена года», - отметила заслуженный мастер спорта России по плаванию Ольга Ключникова.

Профессиональной женской командой 2021-го в Пензенской области признан мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР», обладатель Кубка России и бронзовый призер чемпионата страны.

«Как бы немножко горечь за прошлый год, но мы стремимся к тому, чтобы в этом году достичь этой цели, потому что хочется быть еще и чемпионами России», - прокомментировал президент ПМФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Во время церемонии награждения губернатор принял решение об увеличении в следующем году в два раза денежной выплаты спортсменам и их тренерам за победу на международных турнирах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

нифига се 232 и половина золотых. Эт чо кабельского отмазывают?

Гость||

Почему без масок? А QR-коды показывали?

Имя: Гость
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