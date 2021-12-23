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Спорт

«Дизель» по буллитам уступил красноярскому «Соколу»

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Последняя выездная серия в 2021 году началась для «Дизеля» поражением. В среду, 22 декабря, пензенские хоккеисты уступили «Соколу» в Красноярске.

«Уже на второй минуте Антон Ковалев открыл счет, но хозяева довольно быстро перехватили инициативу и к перерыву восстановили равенство. Во втором периоде Никита Ли и Дмитрий Антонов вновь вывели нашу команду вперед, на что «крылатые» ответили шайбой. Спустя 16 секунд после старта третьей двадцатиминутки Даниил Лапин вернул желто-синим преимущество в две шайбы, но «Сокол» не опустил руки», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Ни в основное время, ни в овертайме победитель выявлен не был. А в серии буллитов успешнее оказались хозяева - 5:4.

«Это была новогодняя игра, которая понравилась болельщикам, было много забитых шайб и много ошибок в обороне что у нас, что у «Сокола». В принципе, это был равный матч, но соперники решили его исход по буллитам. «Сокол» поздравляю с победой! Мы завоевали очко. Спасибо команде, движемся дальше», - прокомментировал исход встречи главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

В пятницу, 24 декабря, «Дизель» сыграет против ангарского «Ермака», 27-го встретится с «Омскими крыльями», а 29-го - с новокузнецким «Металлургом».

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