Спорт

Баскетболистки «Юности» дважды обыграли ростовчанок

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Баскетбольный клуб «Юность» на выезде встречался с ростовской командой - дублером «Пересвета-ЮФУ». В первом матче пензячки с минимальным отрывом одержали волевую победу - 74:72.

В повторной игре решающими стали две первые четверти. В них сурские девушки обыграли хозяек паркета с крупным отрывом и ушли на большой перерыв при счете 54:34.

В третьем игровом отрезке баскетболистки «Юности» не смогли увеличить свое преимущество, причиной стали допущенные ошибки. Но, несмотря на рвение «Пересвета», догнать гостий не удалось. 68:53 в пользу пензенских спортсменок.

Сценарий заключительной четверти повторил предыдущую, но последнее слово осталось за «Юностью» - 87:74.

Лучшими игроками серии стали Ольга Сизякова и Мария Крыжановская. Следующие матчи пройдут в Ногинске против «Спартака-2».

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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