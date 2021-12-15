Спорт

Пензенский «Дизель» снова огорчил болельщиков проигрышем

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Вопреки прогнозам спортивных экспертов в первом периоде хоккеисты пензенского «Дизеля» ничем не уступали своим соперникам из клуба «Звезда» - ни в физической форме, ни в техническом плане. Не отдавали гостям и территориальное преимущество.

Под занавес стартовой 20-минутки у подопечных Алексея Медведева была пару моментов, чтобы открыть счет в домашнем матче чемпионата ВХЛ. Однако завершить хотя бы одну из комбинаций точным броском желто-синие не смогли.

Во втором отрезке встречи столичные хоккеисты взвинтили темп и перевели игру на половину площадки хозяев. В один прекрасный момент оказавшись в большинстве, гости так увлеклись атакой, что чуть не пропустили выход к своим воротам один на один. Но нападающий «Дизеля» не сумел обработать шайбу.

Через пару минут, к радости болельщиков желто-синих, снаряд все же влетел в сетку ворот «Звезды» - отличился Дмитрий Антонов.

Однако удержать преимущество у хозяев льда не получилось. Игроки в бело-сине-красной форме дважды огорчили сурского голкипера. 1:2 - итог этой встречи.

Следующий матч «Дизель» вновь проведет на родной площадке. В пятницу, 17 декабря, клуб крестит клюшки с «Югрой».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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