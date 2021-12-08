Пензенский «Дизелист» проиграл в повторном матче с ярославцами

08.12.2021 | 19:52

В заключительном матче выездной серии «Дизелист» повторно встретился с ярославским клубом ГУОР. С первых минут пензенские хоккеисты завладели шайбой, и уже на 4-й Арсений Полшков распечатал ворота соперника. Удвоил отрыв Егор Рытьков. Хозяева арены не стали мириться с обстановкой, начали прессинговать игроков «Дизелиста», а к концу периода сравняли счет - 2:2.

После перерыва ярославцы не сбавили обороты: на 37-й секунде шайба была в воротах Кирилла Зарубина. Сократить отставание до минимума сумел Захар Миць, реализовав большинство.

Третья 20-минутка прошла под диктовку «Дизелиста», но отыграться подопечным Игоря Сафонова не удалось - 3:4.

В Пензу хоккеисты возвращаются с одной победой. Следующие матчи команда сыграет против «Сокола» из Новочебоксарска 18 и 19 декабря.