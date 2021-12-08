Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|21:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенский «Дизелист» проиграл в повторном матче с ярославцами

Печать

В заключительном матче выездной серии «Дизелист» повторно встретился с ярославским клубом ГУОР. С первых минут пензенские хоккеисты завладели шайбой, и уже на 4-й Арсений Полшков распечатал ворота соперника. Удвоил отрыв Егор Рытьков. Хозяева арены не стали мириться с обстановкой, начали прессинговать игроков «Дизелиста», а к концу периода сравняли счет - 2:2.

После перерыва ярославцы не сбавили обороты: на 37-й секунде шайба была в воротах Кирилла Зарубина. Сократить отставание до минимума сумел Захар Миць, реализовав большинство.

Третья 20-минутка прошла под диктовку «Дизелиста», но отыграться подопечным Игоря Сафонова не удалось - 3:4.

В Пензу хоккеисты возвращаются с одной победой. Следующие матчи команда сыграет против «Сокола» из Новочебоксарска 18 и 19 декабря.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
0
0
0
0
 
Гость||

Да заварите вы уже ворота в Дизель арену !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте