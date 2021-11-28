Пензенские волейболистки сыграли два матча с клубом «Рязань-РГУ»

28.11.2021 | 19:55

Волейболистки «Университета-Визита» и клуба «Рязань-РГУ» поделили очки в очной серии, проходившей в рамках чемпионата России.

Пензячки сумели в непростой борьбе выиграть первую встречу. Стартовый отрезок остался за хозяйками, затем рязанские студентки забрали вторую партию.

Но крепче нервы оказались у пензенских девушек. Они дважды побеждали в сетах со счетом 26:24, и матч завершился в пользу «Университета-Визита» - 3:1.

«В этом сезоне мы еще пошли на омоложение команды и привлекли ряд игроков из пензенской спортивной школы, поэтому где-то все равно сказывается отсутствие опыта. Молодость, с одной стороны, имеет свои плюсы, но также и свои минусы», - отметил главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Ганин.

На следующий день уже гостьи диктовали свои условия. Пензячки много ошибались, и Рязань, хоть и с трудом, но победила. Все три партии завершились со счетом 25:22 в пользу приезжей команды.

«Сложно играть два матча за пятнадцать часов. Но я благодарен девочкам за то, что они проявили характер», - прокомментировал Александр Ганин.

В следующий раз болельщики увидят пензенскую волейбольную дружину на родной площадке в феврале, когда в областном центре пройдет очередной тур чемпионата российской Высшей лиги «Б».