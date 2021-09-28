Каратисты из Пензенской области взяли медали чемпионата страны

28.09.2021 | 19:29

Трехкратный чемпион России по всестилевому карате из Заречного Артур Хачатрян с 2019-го не дает соперникам шанса подняться на высшую ступень пьедестала почета. Золото в категории ката - у представителя региона.

«Сложно, когда ты просто один раз выиграл, держать один и тот же уровень. И когда в категорию приходят молодые ребята, у которых глаза горят, которые тоже желают победить, нужно давать отпор и забирать это первое место», - сообщил чемпион России Артур Хачатрян.

На чемпионате России по всестилевому карате, который прошел в Краснодарском крае, отличилась и воспитанница Александра Бурментьева Мария Костригина. Провела четыре поединка, в последнем немного переволновалась, в итоге в ее копилке наград - серебряная медаль.

«Мой первый старт в этом возрасте, я заняла второе место и сразу же выполнила норматив мастера спорта, кроме того, я получила путевку на чемпионат мира, который пройдет в Турции в ноябре этого года. Считаю, это отличный результат», - рассказала серебряный призер чемпионата России Мария Костригина.

Успешно выступили на южной земле и пензенские каратисты - участники XIII Игр боевых искусств Федосеев Богдан, Воронков Эльдар, Ларионов Евгений, Голованов Максим. Ребята вернулись домой с медалями.