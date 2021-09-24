Болельщики «Дизеля» поддержали игроков после восьмого проигрыша

24.09.2021 | 19:29

После очередного поражения пензенскую команду ждут перемены в составе. «Дизель» уступил челябинскому «Челмету» по буллитам 3:4. Уже на 5-й минуте гости в большинстве распечатали ворота Андрея Суханова. Сравнять счет сурские хоккеисты смогли только к середине второго периода.

В третьей 20-минутке «Челмет» атаковал ворота Суханова, и попытки Кошурникова и Ерофеева увенчались успехом. Хозяева сдаваться не хотели: Данила Платонов забросил еще одну ответную шайбу, а закрепил счет Денис Горбунов. В овертайме победитель определен не был, а в серии буллитов гости оказались сильнее.

«Команда старалась, играла до конца. Есть хоккеисты, которым, скажем мягко, здесь делать нечего. Это ошибка селекции, и моя ошибка в частности», - произнес и. о. главного тренера ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

Несмотря на серию неудач, болельщики переживают и поддерживают «Дизель» - им небезразлична судьба клуба. Своими мыслями о текущей ситуации обмениваются в социальных сетях.

«Самая большая ошибка руководителя - искать в такой ситуации виновных среди игроков», «Не много ли ошибок? Кто за них ответит?», «Если после каждого матча искать виноватых и увольнять игроков, то к новому году вы, Сергей Григорьевич, один останетесь, на всех должностях и позициях», - высказались болельщики.

Пензенский клуб продолжает вести селекционную работу. Команда нуждается в лидерах.