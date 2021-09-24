Спорт

Болельщики «Дизеля» поддержали игроков после восьмого проигрыша

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После очередного поражения пензенскую команду ждут перемены в составе. «Дизель» уступил челябинскому «Челмету» по буллитам 3:4. Уже на 5-й минуте гости в большинстве распечатали ворота Андрея Суханова. Сравнять счет сурские хоккеисты смогли только к середине второго периода.

В третьей 20-минутке «Челмет» атаковал ворота Суханова, и попытки Кошурникова и Ерофеева увенчались успехом. Хозяева сдаваться не хотели: Данила Платонов забросил еще одну ответную шайбу, а закрепил счет Денис Горбунов. В овертайме победитель определен не был, а в серии буллитов гости оказались сильнее.

«Команда старалась, играла до конца. Есть хоккеисты, которым, скажем мягко, здесь делать нечего. Это ошибка селекции, и моя ошибка в частности», - произнес и. о. главного тренера ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

Несмотря на серию неудач, болельщики переживают и поддерживают «Дизель» - им небезразлична судьба клуба. Своими мыслями о текущей ситуации обмениваются в социальных сетях.

«Самая большая ошибка руководителя - искать в такой ситуации виновных среди игроков», «Не много ли ошибок? Кто за них ответит?», «Если после каждого матча искать виноватых и увольнять игроков, то к новому году вы, Сергей Григорьевич, один останетесь, на всех должностях и позициях», - высказались болельщики.

Пензенский клуб продолжает вести селекционную работу. Команда нуждается в лидерах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Проклятие белой верблюдицы...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

болельщики переживают
Вы наверное хотите сказать "болельщик"? Я вот вижу на картинке одного такого. Гораздо больше неболельщиков, которые интересуются - нафиг(зачем) оно это надо вообще?

Гость||

Команда нуждается в лидерах, вот именно, где же вы раньше были господин Лопушанский, лета было мало лидеров найти. А сейчас хотите с больной головы на здоровую все проблемы свалить.

Гость||

Фалолидзе почему не выпускают

Гость||

Голопузы боятся потерять повод бухать.

Разогнать надо эту "команду" и забыть

Гость||

Не поможет уже Фалолидзе, один в поле не воин, а остальных судя по всему Лопушанский разгонит. Очень агрессивно настроен, ну так кресло уже дымится под нём.

Гость||

Да разгоните уже всю эту "команду"

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

болельщики переживают
Вы наверное

> хотите сказать "болельщик"? Я вот вижу на картинке одного такого. Гораздо

> больше неболельщиков, которые интересуются - нафиг(зачем) оно это надо

> вообще?

Разогнать кривоногих и криворуких! Нечего на них деньги налогоплательщиков тратить.

Гость||

Гость писал(а):

> Не поможет уже Фалолидзе, один в поле не воин, а остальных судя по всему

> Лопушанский разгонит. Очень агрессивно настроен, ну так кресло уже дымится

> под нём.

"Под нём" - это на каком языке?

Гость||

Гость писал(а):

> Голопузы боятся потерять повод бухать.

> Разогнать надо эту "команду" и забыть

Правильно.

Гость||

Гость писал(a):

Под нём" - это на каком языке?
Под нём евойное кресло дымится...

Гость||

Не будет откатов - не будет хоккея.

Зажали Кабельскоому премии- нет команды дошедшей от 1/4

Гость||

Какое разогнать?! Они должны отработать вложенные в них деньги. На субботник их.

Гость||

Омский ГазМяс

Гость||

Минспорт надо разогнать, Кабельского и Жучкова, которые липу лепят, который год. Мельниченко, мы за тебя голосовали. Разберись.

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Имя: Гость
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