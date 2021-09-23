Пензенские самбистки завоевали серебро всероссийских соревнований

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Юлия Футусьян и Юлия Лабзина стали серебряными призерами на всероссийских соревнованиях по самбо памяти Василия Швая в Краснокамске Пермского края.
Состязания собрали более 500 участников 2004-2006 года рождения из разных регионов страны. В ходе турнира обе пензячки успешно выступили в предварительных встречах, уступив только москвичкам в финале.
«Не смогла отыграть, я в начале встречи просто упала, потом сделала бросок, а еще один не смогла к концу встречи сделать - не успела. Все остальные встречи прошли более-менее нормально», - пояснила призер соревнований Юлия Футусьян.
«Я боролась в весовой категории 54 килограмма, у меня было шесть поединков, пять из которых я выиграла, и вот в финале уступила москвичке. Москвичка - очень хорошая девочка, конкурентоспособная, и, так получилось, был бросок с ее стороны удачный», - рассказала призер соревнований Юлия Лабзина.
Пензенские спортсменки подтвердили свою квалификацию кандидатов в мастера спорта по самбо. Также по результатам соревнований девушки отобраны для участия в первенстве России.
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