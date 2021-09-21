Спорт

Болельщики «Дизеля» высказались об изменениях в команде

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Исполнение обязанностей главного тренера хоккейного клуба «Дизель» возложено на Сергея Лопушанского. Он уже возглавлял команду в сезоне-2016/2017. Перед предстоящей домашней игрой наставник провел раскатку и теоретическую тренировку.

«Мы рассматривали установку, как будем действовать, потихонечку нам доносят, как мы должны себя вести на поле», - рассказал игрок ХК «Дизель» Антон Андриянов.

В борьбе за «Кубок Шелкового пути» «Дизель» потерпел шесть неудач и заработал всего 2 очка. В этом году хоккеисты начали под предводительством Евгения Мухина, но из-за неудовлетворительных результатов главный тренер покинул пост. Остальное в команде пока без изменений.

«Стараемся на позитиве работать, настроение есть работать, выигрывать. Думаю, мы сможем», - сообщил и. о. главного тренера ХК «Дизель» Сергей Лопушанский.

В социальных сетях тема замены главного тренера - самая обсуждаемая пензенскими фанатами.

«Я думаю, это временно он будет, будут подыскивать главного тренера!» - высказался пользователь.

«Незаменимый человек на трех должностях», - отметил комментатор.

«С ним уж дела должны пойти лучше», - предположил болельщик.

Также «Дизель» начал вести селекционную работу: команда нуждается в форварде и, возможно, голкипере. Игорь Устинский недавно перенес операцию, и прогнозы восстановления делать пока рано. Основным защитником ворот будет Андрей Суханов.

Во вторник, 21 сентября, «Дизель» на домашнем льду принял «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Пожалуй у самой неудачной команды, неудачные болельщики.. Эх, пензюки...

Гость||

На них проклятие белой верблюдицы...

Гость||

А болельщики удачливых (удачных) команд трутся на сайтах неудачливой (неудачной) команды))) С Фрейдом не знакомы, неудачники?)))

Имя: Гость
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