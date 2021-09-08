Тренер пензенского «Дизеля» объяснил проигрыш команды

08.09.2021 | 19:27

Вторая игра сезона для «Дизеля» обернулась поражением. На выезде команда уступила воскресенскому «Химику» со счетом 1:5. В начале первого периода у сурских хоккеистов были все шансы, чтобы открыть счет матча.

После броска в штангу хоккеисты «Дизеля» дважды сыграли в формате 5×3 с «Химиком». Несмотря на численное преимущество, большинство реализовать не получилось, и уже к концу первого периода вратарь Андрей Суханов пропустил три шайбы.

Во второй 20-минутке «Химик» диктовал свои условия, но «Дизель» не сдавался: выручал голкипер, и одна из атак все-таки увенчалась успехом.

Гол для «Дизеля» стал единственным в этой встрече. Вскоре Суханова в воротах сменил Игорь Устинский - у тренерского штаба еще была надежда. Но численное преимущество удалось реализовать хозяевам арены: четвертая и пятая шайбы влетели в ворота пензенцев, когда те играли в меньшинстве.

«Реализация у нас хромает. Просим одно, а пока немного по-другому происходит» - отметил на пресс-конференции главный тренер ХК «Дизель» Евгений Мухин.

Следующие игры пройдут в Санкт-Петербурге - против «Динамо» и «СКА-Невы».