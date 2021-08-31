Молодежная команда «Локомотива» разгромила регбистов из Москвы

31.08.2021 | 19:50

Четвертая победа подряд и первая с бонусом в сезоне - таково достижение молодежной команды «Локомотива» в матче с соперниками из столичной «Славы».

Соперники подошли к поединку с разным настроением: пензенцы в чемпионате России еще не проигрывали, а москвичи, наоборот, очков не имеют. К тому же с составом гости испытывали определенные проблемы.

«У нас забрали восемь человек основного состава из этой команды. Соответственно, замена вся встала в основу, пришлось привлекать восемь человек 2003 года, которые в первый раз поехали на молодежный чемпионат», - рассказал главный тренер команды «Слава-м» Владимир Кондрашов (г. Москва).

«Железнодорожники» планомерно наращивали свое преимущество, в первом тайме положили три попытки и уверенно повели в счете. После перерыва «славяне» активизировались, но их хватило лишь на одну результативную атаку. А хозяева добавили в свою копилку еще три заноса и закрепили крупную победу со счетом 41:8.

«Хотели отработать свои моменты: коридор, схватка, комбинации схватки. Если команда позволяет играть, то мы и играли», - пояснил капитан команды «Локомотив-м» Захар Бобков.

После четвертого успеха подряд молодежка «Локомотива» с 17 очками возглавила таблицу чемпионата России. Следующим соперником по домашнему матчу станет дублирующий состав «Красного яра».