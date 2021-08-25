Спорт

Отскочившая шайба попала в ворота пензенского «Дизеля»

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«Дизель» на домашнем льду сыграл с «Металлургом» из Новокузнецка. Товарищеский матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Состав всегда немножко меняется, мы всех хоккеистов хотим попробовать, посмотреть на них, как они выглядят. Ребята сыгрываются. «Металлург» из Новокузнецка недавно еще играл в КХЛ, и это топ-команда Высшей лиги. На нее можно равняться», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Евгений Мухин.

Первый период команды завершили со счетом 0:0. Обошлось без опасных моментов, хотя оба голкипера по очереди выручали своих товарищей. «Дизель» рвался в бой и пытался контролировать ситуацию, но гости не отставали.

«Каждая игра у нас проверочная. Мы готовимся к сезону, подходим, пробуем схемы - что работает, что нет. Тренеры тоже экспериментируют», - отметил игрок ХК «Дизель» Владимир Джиг.

К середине второго периода хоккеисты «Металлурга» поменяли тактику и распечатали ворота «Дизеля». Но вскоре последовал ответный гол - шайбу забросил Денис Горбунов.

«Ребята должны сыграться, это много значит в игровых видах спорта. Мы требуем самоотдачу на тренировках, потому что в тренировках все тренируется - и игры выигрываются в тренировках», - пояснил Евгений Мухин.

В третьем периоде гостям удалось реализовать меньшинство. Закрепила счет встречи случайная шайба, которая отскочила от защитника «Дизеля» и угодила прямо в ворота пензенцев. Следующие контрольные матчи пройдут в Мордовии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

В прошлом сезоне не говорили что нужно на них равняться, а заставляли равняться на себя. Верните Ваулина!!!

Гость||

А Ли ушел что ли ?

Имя: Гость
Комментарий:

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