В Пензе завершилась летняя оздоровительная кампания

24.08.2021 | 20:25

На стадионе школы № 14 торжественно закрыли летнюю оздоровительную кампанию. Там же прошел заключительный этап турнира по футболу.

«Это соревнования на призы депутатов городской думы по футболу среди дворовых и школьных команд. Это финал Ленинского района, и здесь у нас четыре сильнейшие команды отберутся на городской финал», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Настрой у игроков боевой. Денис Ивлев со своими товарищами уже не первый год борется за Кубок депутатов. На этот раз юноши серьезно подготовились.

«Собрали команду, заявились на турнир и сегодня пришли за победой. Мы настроены сегодня на результат», - рассказал Денис Ивлев.

Вышли на поле и профессиональные игроки.

«Такие соревнования дают нам творчески проявить себя, не потерять форму. Мы тут кайфуем от футбола и получаем удовольствие. Тут можно себя проявить», - отметил участник соревнований Роман Шачнев.

Кубок депутатов разыграют на стадионе «Зенит» в конце лета.