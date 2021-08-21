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Спорт

Пензенский «Дизель» дважды обыграл хоккеистов ЦСК ВВС

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Зрители не увидели двух домашних побед пензенского «Дизеля». Оба матча против ЦСК ВВС прошли при пустых трибунах.

В первой встрече подопечные Евгения Мухина чувствовали себя на льду более уверенно. Уже на третьей минуте матча Андрей Мнихович в большинстве открыл счет, а за десять секунд до первого перерыва Никита Луховской забросил еще одну шайбу. Точку в этом противостоянии поставил Денис Горбунов - 3:0 в пользу желто-синих.

Во второй игре в рамках предсезонных товарищеских встреч самарские спортсмены показали другой хоккей, однако вырвать победу у них не получилось. Цифры на табло зафиксировали итоговый счет 3:2.

До начала чемпионата ВХЛ осталось чуть больше двух недель. Свой первый матч регулярки «Дизель» проведет 5 сентября против Рязани. До этого пензенский клуб сыграет товарищескую встречу с новокузнецким «Металлургом» на родном льду 24 августа, затем отправится на турнир в Саранск.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Когда рукожопых уберут в Рубин, не дотягивают они до уровня такой арены, да и вообще области дорого её содержать.Нужно законсервировать до лучших времён.

Гость||

Блин почему не пускают зрителей ни на регби ни на хоккей, а в автобусах толпы людей, где логика???

Гость||

Молодцы, старались, есть надежда что игра выравниться

Гость||

Заказняк!

Имя: Гость
Комментарий:

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