Пензенский «Дизель» дважды обыграл хоккеистов ЦСК ВВС

Зрители не увидели двух домашних побед пензенского «Дизеля». Оба матча против ЦСК ВВС прошли при пустых трибунах.
В первой встрече подопечные Евгения Мухина чувствовали себя на льду более уверенно. Уже на третьей минуте матча Андрей Мнихович в большинстве открыл счет, а за десять секунд до первого перерыва Никита Луховской забросил еще одну шайбу. Точку в этом противостоянии поставил Денис Горбунов - 3:0 в пользу желто-синих.
Во второй игре в рамках предсезонных товарищеских встреч самарские спортсмены показали другой хоккей, однако вырвать победу у них не получилось. Цифры на табло зафиксировали итоговый счет 3:2.
До начала чемпионата ВХЛ осталось чуть больше двух недель. Свой первый матч регулярки «Дизель» проведет 5 сентября против Рязани. До этого пензенский клуб сыграет товарищескую встречу с новокузнецким «Металлургом» на родном льду 24 августа, затем отправится на турнир в Саранск.
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Когда рукожопых уберут в Рубин, не дотягивают они до уровня такой арены, да и вообще области дорого её содержать.Нужно законсервировать до лучших времён.