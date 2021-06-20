Велогонка в Пензе подготовила спортсменов к Олимпиаде в Токио

20.06.2021 | 19:30

К перекрытию нескольких улиц в Пензе автомобилисты отнеслись на удивление спокойно. В основном, несмотря на неудобства, они были готовы сделать крюк, зато город принимает чемпионат России по велоспорту. Ведь именно после соревнований в областном центре станет известно, кто поедет на Олимпиаду в Токио.

Врио министра спорта и физической культуры области в финальный день соревнований отметил, что доволен тем, как удалось организовать чемпионат России с точки зрения и велосипедистов, и зрителей.

Последние рассредоточились по трассе, а для тех, кто не хотел пропустить ничего важного, установили экран, на котором показывали в прямом эфире лидеров гонки.

«Надо отметить и управление внутренних дел Пензенской области, огромное количество сотрудников, которые сегодня помогают в организации этого мероприятия, городскую администрацию, министерство образования, большое количество волонтеров, казаков», - перечислил врио министра спорта и физической культуры области Григорий Кабельский.

Мужчинам предстояло преодолеть длинную дистанцию по пересеченной местности. Из-за крутых улиц Пенза и была выбрана в качестве трассы, ведь тем, кто отправится на Олимпиаду в Токио, предстоит справиться с подобными трудностями.

Среди женщин сильнейшей оказалась Седа Крылова из Санкт-Петербурга.

«Трасса была очень тяжелая, потому что было жарко. Подъем тоже был хороший», - оценила победительница чемпионата.

Соревнования в Пензе показали, к чему нужно быть готовыми в Японии, отметили спортсмены.