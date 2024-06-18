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Криминал

Жительница Заречного раскрыла кражу своего велосипеда

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34-летней жительнице Заречного удалось вернуть себе велосипед спустя год после его кражи. Она сама помогла раскрыть преступление - благодаря тому, что оказалась внимательной.

Женщина заметила на улице велосипед, который был очень похож на утраченный ею в прошлом июле.

Зареченка обратилась в полицию и озвучила свои подозрения. «Стражи порядка опросили нового владельца велосипеда и вышли на след вора», - сообщает портал «Город Z».

Им оказался 49-летний безработный местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Велосипед изъяли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вору грозит до двух лет лишения свободы.

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