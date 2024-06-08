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Криминал

В Пензе курьер лишился велосипеда, оставленного у подъезда клиента

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В Пензе курьер службы доставки, выполнявший заказ, лишился средства передвижения. Он оставил велосипед у подъезда многоэтажного дома, поднялся к клиенту и вручил заказ, а выйдя на улицу, понял, что придется идти пешком.

Пензенец обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Казани, в жизненном багаже которого уже имеется судимость.

«Мужчина рассказал, что похищенное продал незнакомцу на рынке за 3 тысячи рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На казанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

В полиции напомнили, что при необходимости оставить велосипед, самокат или коляску без присмотра их нужно пристегивать велозамком, убедившись в надежности конструкции, к которой они крепятся.

Документы, полученные в магазине при покупке такого имущества, следует хранить. Велосипед желательно также сфотографировать, переписать серийный номер рамы, запомнить особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины). В случае кражи такие меры значительно помогут в поиске и станут доказательствами права собственности.

«Покупая велосипед или самокат без документов, вы рискуете стать хозяином краденого имущества», - предупредили в ведомстве.

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