Пензенские футболисты проиграли саратовскому «Соколу»

02.06.2021 | 19:34

Пензенские молодые футболисты начали выступление в первенстве Межрегионального союза «Приволжье». Сразу две зенитовские команды провели стартовые матчи со сверстниками из саратовского «Сокола».

В поединке ребят 2006 года рождения счет в конце первого тайма открыли гости. Более того, волжанам удалось удвоить результат практически сразу после перерыва. Только после этого пензенцы взяли бразды правления в свои руки, усилили натиск и один мяч сумели отыграть. Но на большее не хватило ни времени, ни сил. В итоге «Зенит-06» уступил со счетом 1:2.

Следом на поле вышли футболисты 2007 года рождения. И здесь удача сопутствовала саратовцам. Хозяева больше атаковали, но пропустили нелепый гол после розыгрыша углового.

Во втором тайме бело-сине-зеленые создали несколько отличных голевых моментов, но подвела реализация. Финальный свисток фиксировал обидное поражение зенитовцев с минимальным отставанием - 0:1.