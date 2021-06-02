Спорт

Пензенские футболисты проиграли саратовскому «Соколу»

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Пензенские молодые футболисты начали выступление в первенстве Межрегионального союза «Приволжье». Сразу две зенитовские команды провели стартовые матчи со сверстниками из саратовского «Сокола».

В поединке ребят 2006 года рождения счет в конце первого тайма открыли гости. Более того, волжанам удалось удвоить результат практически сразу после перерыва. Только после этого пензенцы взяли бразды правления в свои руки, усилили натиск и один мяч сумели отыграть. Но на большее не хватило ни времени, ни сил. В итоге «Зенит-06» уступил со счетом 1:2.

Следом на поле вышли футболисты 2007 года рождения. И здесь удача сопутствовала саратовцам. Хозяева больше атаковали, но пропустили нелепый гол после розыгрыша углового.

Во втором тайме бело-сине-зеленые создали несколько отличных голевых моментов, но подвела реализация. Финальный свисток фиксировал обидное поражение зенитовцев с минимальным отставанием - 0:1.

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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Гость||

Как всегда танцорам что то мешало.

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