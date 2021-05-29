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Спорт

В Пензе определили победителя городского первенства по самбо

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На первенстве города Пензы по самбо в стенах спортивной школы «Витязь» выявляли сильнейших среди бойцов в возрасте от 9 до 12 лет. Для многих ребят это дебют на соревнованиях такого уровня.

«Борется старшая возрастная группа, начиная от 35 и заканчивая 65+ килограммов», - сообщил главный судья соревнований Олег Можаров.

Данила Щепетков и Артем Баранов занимаются самбо в объединенной группе и нередко встречаются на соревнованиях в общей весовой категории, передавая друг другу пальму первенства. В этом состязании триумфатором стал Данила.

«Возникли трудности, когда шла борьба за I место», - уточнил победитель.

«Я часто ходил на тренировки - много раз в неделю», - добавил Артем Баранов.

Первенство города по самбо проводится в спортивной школе «Витязь» ежегодно.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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