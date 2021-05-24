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Спорт

Григорий Кабельский обсудит проблемы «Дизеля» с болельщиками

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Болельщиков пензенского хоккейного клуба «Дизель» приглашают на встречу с врио министра физической культуры и спорта Григорием Кабельским.

Она состоится в четверг, 27 мая, в конференц-зале СЗК «Дизель-Арена», начало в 18:00.

Принять участие в мероприятии может любой желающий, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

На минувшей неделе стало известно о финансовых проблемах. Болельщики забили тревогу, опасаясь закрытия клуба, и призвали крупные пензенские предприятия стать его спонсорами.

Сейчас в «Дизеле» комплектуют тренерский штаб. Прежние наставники во главе с Алексеем Ваулиным покинули команду после майских праздников.

«ХК «Дизель» продолжает свою работу. Игрокам выплачены зарплаты и часть премий. На сегодняшний день (21 мая. - Прим. ред.) существует задолженность по премиям за два месяца, что связано с возникшими у спонсора клуба проблемами. Спонсор обещает выполнить свои обязанности в ближайшее время», - пояснили в министерстве на прошлой неделе.

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Гость||

Разогнать лоботрясов. Пусть идут работать.

Гость||

Финансируйте любительские команды и больше толку будет.

Гость||

Гость писал(a):

Пусть идут работать.
Ежели, только вахтершами - на более, эти клоуны криворукие не годны.

Хотя и там обделаются - на тревожную кнопку не смогут нажать.

Гость||

в спар на доставку их,этих безубых лоботрясов

Гость||

Кирдык хоккею в Пензе?

Гость||

Из бюджета нужно финансировать только детские команды.

Имя: Гость
Комментарий:

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