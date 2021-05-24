Григорий Кабельский обсудит проблемы «Дизеля» с болельщиками

24.05.2021 | 14:27

Болельщиков пензенского хоккейного клуба «Дизель» приглашают на встречу с врио министра физической культуры и спорта Григорием Кабельским.

Она состоится в четверг, 27 мая, в конференц-зале СЗК «Дизель-Арена», начало в 18:00.

Принять участие в мероприятии может любой желающий, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

На минувшей неделе стало известно о финансовых проблемах. Болельщики забили тревогу, опасаясь закрытия клуба, и призвали крупные пензенские предприятия стать его спонсорами.

Сейчас в «Дизеле» комплектуют тренерский штаб. Прежние наставники во главе с Алексеем Ваулиным покинули команду после майских праздников.

«ХК «Дизель» продолжает свою работу. Игрокам выплачены зарплаты и часть премий. На сегодняшний день (21 мая. - Прим. ред.) существует задолженность по премиям за два месяца, что связано с возникшими у спонсора клуба проблемами. Спонсор обещает выполнить свои обязанности в ближайшее время», - пояснили в министерстве на прошлой неделе.