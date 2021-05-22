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Спорт

Пензенские школьники и студенты приступили к сдаче норм ГТО

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На областной фестиваль «На пути к успеху» по выполнению нормативов ступеней комплекса ГТО собралось более 50 команд. Цель у школьников, учащихся колледжей, студентов вузов одна.

«Хочется получить золотой значок ГТО. Очень надеемся, что наша команда победит», - отметила участница фестиваля ГТО Елизавета Войнова (Пензенский район).

«Сегодня все пришли на этот праздник, я думаю, не случайно. Кому-то легко будет сдать ГТО и лишний раз подтвердить, что он молодец. У кого-то, может, не совсем что-то получится, но это не повод унывать. Я думаю, это станет просто хорошей возможностью подтянуться и стать лучше, крепче, красивее. Всех с праздником, всем удачи, всем победы!» - напутствовала посол ГТО Пензенской области Марина Стульникова.

Участникам фестиваля предстояло сдавать разные нормативы, поэтому у всех членов сборной был свой конек.

«Я очень много подтягиваюсь и быстро бегаю. У меня хороший пресс, за минуту делаю 63 раза», - рассказал участник фестиваля ГТО Клим Савоськин (Шемышейский район).

«По итогам всероссийского рейтинга Министерства спорта Российской Федерации (каждый квартал подводят итоги, каждые полгода и каждый год) мы сейчас на третьем месте среди всех субъектов Федерации», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

И все же главным достижением при сдаче комплекса ГТО организаторы фестиваля считают популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. С каждым годом количество желающих выполнить нормативы растет.

По итогам мероприятия школьная команда-победительница отправится в «Артек», а студенческая - в Чечню, где пройдет всероссийский фестиваль ГТО.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хочется получить золотой значок ГТО.
Зачем?

Гость||

Как обычно принудительно согнали детей ?

Гость||

Здесь давно действуют нормы ПНХ.

Имя: Гость
Комментарий:

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