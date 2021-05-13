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Спорт

Футболисты «Зенита» разгромили «Академию» из Энгельса

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Футболисты «Зенита» в первом же матче сезона порадовали болельщиков разгромной победой.

Пензенцы открыли розыгрыш Кубка МФС «Приволжье» домашним поединком против «Академии» из Энгельса. Начали с места в карьер, и уже на 4-й минуте отличился Даниил Коноплев.

Однако следующего подтверждения статуса фаворита встречи пришлось ждать около часа. И зенитовцы разразились голевой феерией: Евгений Захаров, Владислав Абрамов и Егор Тарагора забили три мяча с интервалом в несколько минут.

В конце матча хозяева нанесли еще два точных удара: Артем Сарычев отлично сыграл в верховой борьбе, а Тарагора сделал дубль. Итог - уверенная победа «Зенита», 6:0.

«Многое еще зависит от соперника. На данный момент соперник нам дал доминировать, и мы доминировали благодаря ребятам, они контролировали мяч правильно. Болельщиков порадовали, что голы забили. Надеюсь, что это не последняя победа», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Виктор Демидов.

Параллельно с играми Кубка МФС «Приволжье» пензенский клуб проходит в Российском футбольном союзе лицензирование для участия в чемпионате профессиональной лиги. Скоро «Зенит» узнает ответ по поводу своей дальнейшей судьбы.

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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