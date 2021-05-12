Тренерский состав «Лагуны-УОР» определил для себя задачу

12.05.2021 | 19:44

Девушки из футбольного клуба «Лагуна-УОР» не стали скрывать своих эмоций и после вручения команде Кубка России подбросили тренера в воздух.

«Как, знаете, в той присказке: три раза подкинули, два поймали. Я думал об этом, но я в них уверен, как и они во мне», - отметил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Этот сезон стал одним из самых результативных в истории клуба. «Лагуна-УОР» установила рекорд, взяв переходящий Кубок России в восьмой раз и заняв III место на чемпионате страны.

«Я считаю, что успешно. В регулярке команда была первой - столько очков отрыв! Но система розыгрышей немножко требует доработки, потому что игры плей-офф чемпионата России нужно играть не из двух игр, я считаю, а как минимум до трех побед. Поэтому сейчас будем решать этот вопрос на совещании руководителей клубов», - сообщил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

В 2021 году в составе команды появились две новые девушки - голкипер Виктория Кислова и нападающий Анна Шульга, которая забила два решающих гола в финале в борьбе на Кубке России.

«Было волнение, это нормально, но у нас очень хороший коллектив, хороший тренер. Помогли, мы адаптировались быстро. Считаю, что не выпадаю из команды», - подчеркнула нападающий МФК «Лагуна-УОР» Анна Шульга.

В 2021-м на российскую спортивную арену женского мини-футбола пришли новые команды, которые уверенно заявили о себе, показав серьезную конкуренцию. Поэтому задача тренерского состава «Лагуны-УОР» - сохранить ее существующий состав, потенциал которого очень высок.