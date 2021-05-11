Спорт

В Богословке провели межрегиональный турнир по самбо

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Спортсмены из пяти областей России приехали в Богословку, где принимали участников межрегионального турнира по самбо. Соревнования такого масштаба здесь провели впервые. Приурочены они ко Дню Победы.

Завершив схватки и определив победителей, юные борцы, их тренеры и родители стройной колонной отправились к мемориалу героям Великой Отечественной войны. Возглавил шествие атлет со Знаменем Победы в руках.

«Есть слова очень хорошие в песне: «праздник со слезами на глазах». Здесь смешались и радость, и горе по ушедшим людям», - отметил заслуженный тренер РФ Владимир Гритчин.

«Самбо - это желание быть первым, быть лучшим, это труд, духовное торжество, потому что ты не можешь победить в спортивном мероприятии, если не настроился на победу», - подчеркнул настоятель пензенского храма-часовни преподобного Сергия Радонежского Сергий Шумилов.

В памятной церемонии приняли участие более 200 спортсменов, в том числе и Ксения Емельянова - гостья из Кузнецка.

«Я горжусь, что у нас есть такие люди, которые воевали на войне за нашу страну, за победу и не дали победить другим», - произнесла спортсменка.

Совсем скоро в Богословке появится новый объект, где жители села смогут заниматься физической культурой.

«На территории общеобразовательной школы в этом году будет построен спортивный комплекс, где будут современная ледовая площадка, тренажерный комплекс и беговые дорожки», - пояснил врио министра физической культуры и спорта Григорий Кабельский.

По окончании церемонии спортсмены и их наставники приняли участие в акции «Сад памяти».

Источник — ТРК «Наш дом», Густов Демид
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