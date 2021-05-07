Спорт

Пензенская «Лагуна-УОР» завоевала Кубок России по мини-футболу

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Восьмой раз в своей истории пензенская «Лагуна-УОР» завоевывает Кубок России по мини-футболу. Поединки с участием четырех сильнейших клубов страны проходили в Челябинске.

В финальном матче сурские девушки сошлись на площадке с извечным соперником – представительницами «Авроры» из «Санкт-Петербурга».

Спортсменки с берегов Невы, действовавшие обладательницы трофея, начало встречи провели в обороне. Желто-синие обрушили на их ворота град атак, один опасный момент следовал за другим. Однако мяч упорно не шел в сетку. Команду спасали то голкипер, то штанга.

За три минуты до перерыва, после розыгрыша углового, Анна Шульга красивым ударом отправила снаряд в ворота петербурженок. 1:0 - с минимальным перевесом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме картина игры особо не изменилась: пензячки продолжали разыгрывать опасные комбинации в штрафной своих соперниц. И на 33-й минуте упорство было вознаграждено. Вновь отличилась Анна Шульга, которая своим ударом поставила точку. 2:0 - победа «Лагуны».

Теперь обладателей Кубка России и бронзовых призеров чемпионата страны этого сезона ждут летние каникулы. Отдыхать девушки отправятся в начале июня.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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