В Пензе открылась спартакида студотрядов по мини-футболу

29.04.2021 | 20:04

12 команд в течение двух дней будут решать, кто из них достоин кубка спартакиады студенческих отрядов по мини-футболу. Ребята приехали в область со всего Приволжского федерального округа.

Роман Федулеев судит подобные состязания уже не первый год.

«Фаворитов здесь нет, потому что, как я понял, привозят каждый раз новые команды», - отметил он.

Играют студенты два тайма по 15 минут. Профессиональные футболисты среди них отсутствуют, тем не менее поблажек судьи делать не будут. Все решает счет на табло. Одна нелепая ошибка может стоить команде выхода в следующий этап соревнований.

И пока одни сражаются на футбольном поле, волонтеры следят за тем, чтобы все прочие чувствовали себя как дома и были готовы побеждать.

«У спортсменов отличное настроение, они все хорошие, добрые, отзывчивые, нацеленные на победу», - рассказала волонтер Карина Золотова.