В Пензе стартовали соревнования по спортивной радиопеленгации

24.04.2021 | 21:30

В первый день открытых городских соревнований по спортивной радиопеленгации погода решила испытать всех на прочность. Но юные участники проявили характер.

«Как говорится, у природы нет плохой погоды. В любую погоду приятно бегать. Не жара, прохладно, бежишь хорошо», - оценил победитель первенства России по спортивной радиопеленгации Кирилл Пономарев.

В соревнованиях участвует 50 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. В первый день пробежали спринт - это короткая дисциплина, которая в спортивной радиопеленгации считается самой техничной.

«Время победителя - от 15 до 30 минут. Стоит 10 маломощных передатчиков, они 12 секунд передают и 48 секунд молчат. То есть надо успеть за 12 секунд настроиться, запеленговать, определить направление, почувствовать расстояние и обнаружить очень сильно замаскированный объект», - рассказала главный судья соревнований Елена Овчинникова.

Во второй день участники будут «охотиться на лис» в дисциплине «Радиоориентирование».

«Там на карте ставятся тоже 10 маломощных передатчиков, и ребятам надо, прибегая в зону слышимости, оттуда услышать «лисичку» - она очень-очень тихая, прямо на уровне шумов! - и найти ее «где-то тут в 200 метрах», - пояснила Елена Овчинникова.

Уже через неделю после этих соревнований пензенские «охотники на лис» отправятся на первенство России в Воронеж.