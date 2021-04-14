Спорт

Пензенские баскетболистки сразились за призы универсиады

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В баскетболе только девушки, но это временно. 15 апреля в борьбу за призы универсиады вузов Пензенской области вступят парни, до той поры на площадке хозяйничают представительницы прекрасной половины человечества.

Каждая команда должна провести по три матча. Та, которая больше выиграет, станет победителем.

В одном из последних поединков встретились представители аграрного и технологического университетов. Спортсменки из ПензГТУ лидировали с крупным преимуществом.

«Хотелось бы, чтобы играли лучше, но что имеем, как говорится», - высказался главный судья соревнований Александр Тихоненко.

Очки, набранные в баскетбольных соревнованиях, пойдут в общую копилку каждого учебного заведения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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