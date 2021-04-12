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Спорт

В Пензе юные пловцы разыграли 180 комплектов наград

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Кубок с изображением летчика-космонавта во дворце спорта «Сура» в понедельник, 12 апреля, был на самом видном месте. Но и сам Герой России с другими почетными гостями присутствовал на церемонии открытия всероссийских соревнований Детской лиги плавания «Поволжье».

«Уровень ребят удивляет, с каждым годом повышается, и это видно», - рассказал председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Юными пловцами разыграно 180 комплектов наград. Свою серебряную медаль Екатерина Дроздова завоевала в составе команды с космическим названием «Сатурн» в эстафете 4 по 100 вольным стилем.

«Бассейн тоже понравился. Пенза оставила очень хорошее впечатление», - отметила Екатерина.

Помимо соревновательной программы, участникам заплывов подготовили и развлекательную: и походы в кино, и космическую дискотеку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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