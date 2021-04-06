В Пензе завершился спортивный мультифестиваль «Сурская крепость - 3»

06.04.2021 | 20:11

Каждый силач мог проявить себя в своем любимом направлении. В рамках III спортивного мультифестиваля «Сурская крепость» прошли областные соревнования по кроссфиту, пауэрлифтингу, армрестлингу.

В битве на руках не было равных Павлу Гусеву. В абсолютной весовой категории он одной правой положил всех своих соперников. А вот левой не смог - в этой дисциплине молодой человек занял лишь третье место.

«Во-первых, это травмоопасный вид спорта, во-вторых, там есть огромное количество техник и подтехник. Основные - борьба верхом, борьба в крюк, трицепс, и много подтехник», - рассказал он.

В Пензу съехались богатыри из разных районов. Пауэрлифтер из Колышлея Александр Белоусов шесть лет качает мышцы в родном поселке - в помещении, которое он собственноручно оборудовал для тренировок.

«Там нет специальных блоков, какие есть в пензенских залах, нет профессиональных штанг. Занимаюсь в ускоренном и жестком режиме, мне нравится», - отметил Александр.

Впечатлила его и атмосфера, царившая на площадке. Организаторы постарались создать для участников эффект присутствия на крупном международном турнире.

«С хорошей музыкой, с крутым светом, чтобы все было. Спортсмены чувствуют: у них больше энергии и мандража, чем в каких-то классических соревнованиях в спортзале, ФОКе», - сообщил организатор спортивного мультифестиваля Сергей Чугуров.

Кроме силачей, в фестивале «Сурская крепость» приняли участие любители игры с мячом. Они боролись за награды в восьмиугольнике, площадь которого - всего несколько квадратных метров. Впервые в Пензе состоялся чемпионат по панна-футболу.