«Дизель» вернулся на третью строчку турнирной таблицы ВХЛ

14.01.2021 | 18:46

«Дизель» завершил победой первую выездную серию наступившего года. В Санкт-Петербурге желто-синие встречались с местной «СКА-Невой». Счет открыли хозяева площадки, на 13-й минуте ворота пензенцев поразил Алексей Ожгихин.

А спустя три минуты Данил Савунов, который раньше выступал за сурскую команду, увеличил разрыв. 2:0 - с таким счетом закончился первый период.

После перерыва пензенцы отыграли одну шайбу - Александр Тимирев смог реализовать буллит. Но затем он получил пятиминутный штраф и удаление до конца матча. После этого питерцы, находясь в большинстве, забили гол.

Пензенцы бросились отыгрываться и благодаря стараниям Александра Борисенкова и Доната Стальнова сравняли счет.

А за 21 секунду до конца игры форвард хозяев Денис Орлович-Грудков был удален, и подопечные Алексея Ваулина смогли вырвать победу. Забили гол практически одновременно с финальной сиреной.

После этой победы пензенцы вернулись на третью строчку турнирной таблицы ВХЛ.

Следующую игру желто-синие проведут 17 января на родной площадке. Соперником станет тюменский «Рубин».