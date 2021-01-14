Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|12:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Дизель» в гостях вырвал победу у команды «СКА-Нева»

Печать

Пензенский «Дизель» завершил первую выездную серию года победой над командой «СКА-Нева». Матч состоялся в Санкт-Петербурге в среду, 13 января.

Счет открыли хозяева. К концу первого периода они вели - 2:0. В середине второй 20-минутки Александр Тимирев отыграл очко, но в начале третьей гости вновь увеличили отрыв - 3:1.

«Желто-синие не опустили рук и продолжали попытки отыграться. И это им удалось. Сначала Александр Борисенков добил шайбу в ворота после своего же броска, а затем Донат Стальнов в большинстве дальним броском сравнял счет. За две секунды до финальной сирены Павел Здунов вновь в большинстве подправил шайбу после мощного броска Артема Ворошило - 3:4 в пользу «Дизеля», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин назвал матч тяжелым.

«Двигалась команда неплохо, но в начале игры допустили ошибку на пересменке и сразу получили гол. И тут же второй. Но здорово то, что ребята не опустили рук: в раздевалке и на скамейке у нас был единый кулак. Все до последнего работали и играли в свой хоккей, несмотря на то, как складывалась игра. И в итоге заслуженно добились нужного вам результата», - прокомментировал Ваулин ход встречи.

Сейчас пензенская команда занимает третью строчку в турнирной таблице. В воскресенье, 17 января, дизелистов ждет встреча с тюменским «Рубином».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото hcdizel.ru
0
0
0
0
 
Гость||

вырвал свое очко?

Голопузы ликуют!

Гость||

этих бюджетных паразитов с клюшками надо заставить снег чистить!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте