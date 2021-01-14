«Дизель» в гостях вырвал победу у команды «СКА-Нева»

14.01.2021 | 09:54

Пензенский «Дизель» завершил первую выездную серию года победой над командой «СКА-Нева». Матч состоялся в Санкт-Петербурге в среду, 13 января.

Счет открыли хозяева. К концу первого периода они вели - 2:0. В середине второй 20-минутки Александр Тимирев отыграл очко, но в начале третьей гости вновь увеличили отрыв - 3:1.

«Желто-синие не опустили рук и продолжали попытки отыграться. И это им удалось. Сначала Александр Борисенков добил шайбу в ворота после своего же броска, а затем Донат Стальнов в большинстве дальним броском сравнял счет. За две секунды до финальной сирены Павел Здунов вновь в большинстве подправил шайбу после мощного броска Артема Ворошило - 3:4 в пользу «Дизеля», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин назвал матч тяжелым.

«Двигалась команда неплохо, но в начале игры допустили ошибку на пересменке и сразу получили гол. И тут же второй. Но здорово то, что ребята не опустили рук: в раздевалке и на скамейке у нас был единый кулак. Все до последнего работали и играли в свой хоккей, несмотря на то, как складывалась игра. И в итоге заслуженно добились нужного вам результата», - прокомментировал Ваулин ход встречи.

Сейчас пензенская команда занимает третью строчку в турнирной таблице. В воскресенье, 17 января, дизелистов ждет встреча с тюменским «Рубином».