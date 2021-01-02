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Спорт

В Пензе стартовал турнир выходного дня по теннису

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Участникам турнира выходного дня пришлось играть по другим правилам. Более 30 детей в возрасте 9-10 лет приехали в Пензу из разных регионов. На соревнованиях они осваивают новшества, внедренные Международной федерацией тенниса.

«Чтобы более динамичной была игра, при подаче, если мяч попадает в поле подачи, задевая сетку, розыгрыш продолжается. Раньше переподавалась подача, и у взрослых это пока так и остается, а у детей это для большей динамики. Второе - у детей используются мячи с пониженным давлением», - сообщил главный судья соревнований Александр Красовский.

В самарских клубах и секциях ребята на тренировках опробовали некоторые нововведения.

«Стали играть зелеными мячами с точкой. Они мягче и летят медленнее, чем нормальный мяч. Я быстрее ориентируюсь», - пояснила участница турнира Анастасия Антонина-Влада Рут Готшальк (г. Самара).

Турнир продлится два дня. В воскресенье, 3 января, судьи выявят сильнейших среди тех, кто приспособился к новым правилам в теннисе.

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